AliExpress оказался на втором месте после Wildberries

Число российских продавцов на маркетплейсе AliExpress и Tmall увеличилось за год в 100 раз до 10 тыс., сообщили в пресс-службе "AliExpress Россия".

Российский Wildberries лидирует на рынке онлайн-торговли в России. У него около 19 тыс. поставщиков. На третьем месте — Ozon с 6,5 тыс. продавцами, на четвертом месте маркетплейс "Беру" (входит в "Яндекс.Маркет" Сбербанка и "Яндекса") — о 4 тыс.

Wildberries обрабатывает более 750 тыс. заказов в день, число клиентов площадки превышает 25 млн человек.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "МегаФона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Компания создана 9 октября, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress. Контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия владеют российские стороны: доля Alibaba в СП — 47,8%, "Мегафона" — 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.Ru — 15%. В совет директоров вошли представители всех четырех участников совместного предприятия.

Среди местных продавцов на российских маркетплейсах — индивидуальные предприниматели и крупные компании такие как Panasonic, "Мегафон", Decathlon и другие. Ассортимент отечественных товаров за год увеличился в 38 раз до 1,5 млн позиций.

По оценке Data Insight число заказов, сделанных в интернет-магазинах выросло на 41,5% в 2019 году. Главные игроки — Wildberries и Ozon, сообщил "Коммерсант".