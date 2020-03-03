3 марта 202015:03

Вратарь Дин Хендерсон и в следующем сезоне будет играть за "Шеффилд Юнайтед"

EPA

"Манчестер Юнайтед" снова отдаст вратаря Дина Хендерсона в аренду другому клубу английской премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед". Клуб снова сделает ставку на испанца Давида Де Хеа.

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон второй сезон защищает ворота "Шеффилда". В прошлом году он помог "клинкам" вернуться в премьер-лигу. В нынешнем первенстве "Шеффилд" занимает высокое восьмое место, а сам 23-летний Хендерсон является кандидатом в сборную Англии. Не исключено, что он войдет в заявку на чемпионат Европы.

Однако в родном клубе пока не рассчитывают на Дина. В следующем сезоне "МЮ" снова отдаст Дина в аренду. Основным вратарем "красных дьяволов" останется Давид Де Хеа, допустивший уже семь результативных ошибок.

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