Астрономы: другая галактика изгибает Млечный Путь в преддверии столкновения

Почему Галактика имеет изогнутую форму? Учёные получили неожиданный ответ: потому что на неё воздействует другая звёздная система, которая скоро столкнётся с нашей.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Диск Млечного Пути изогнут: один его край приподнят, а другой опущен. Первые указания на этот факт появились ещё в конце 1950-х годов, а недавно он окончательно подтвердился.

Откуда берётся этот изгиб? Эксперты предлагали различные версии. Согласно одной из них, всему виной магнитное поле Галактики. Другая гипотеза предполагает, что облако тёмной материи, в которое погружён Млечный Путь, имеет асимметричную форму. Поэтому, говорят учёные, гравитация тёмной материи искривляет диск Галактики.

Новое исследование опирается на беспрецедентно точное измерение формы Млечного Пути. Оно было проведено благодаря орбитальному телескопу Gaia, по данным которого составлен самый богатый звёздный каталог в истории. Инструмент помог определить координаты и скорости более чем миллиарда звёзд. Это не так много по сравнению с полным количеством светил в Галактике (сотни миллиардов), но гораздо больше, чем было изучено ранее.

Выбрав 12 миллионов гигантских звёзд, расположенных во внешних областях диска, авторы отследили изменение формы последнего.

Благодаря новым данным астрономы выяснили, что изгиб не является статичным. Он перемещается по Галактике. Ранее изогнутые части диска выпрямляются, в то время как соседние изгибаются.

"Исходя из полученной скорости, изгиб завершит один оборот вокруг центра Млечного Пути за 600-700 миллионов лет", - рассказывает Элойза Поджо (Eloisa Poggio) из Туринской астрофизической обсерватории.

Для сравнения: Солнце делает полный оборот вокруг центра Галактики за 220 миллионов лет, то есть примерно втрое быстрее. Но от изгиба Галактики астрономы отнюдь не ожидали и таких скоростей.

Это намного быстрее, чем форма Млечного Пути могла бы меняться из-за магнитного поля или притяжения тёмной материи. Поэтому у авторов есть другая гипотеза.

Они полагают, что дело в гравитации небольшой галактики, которая находится поблизости от нашей и в скором по астрономическим меркам будущем, вероятно, врежется в неё. Какая именно из окружающих Млечный Путь звёздных систем занимается таким космическим хулиганством, пока не ясно. Возможно, речь идёт об одном из его ближайших спутников - карликовой эллиптической галактике в Стрельце.

Авторы подчёркивают, что движение изгиба никак не влияет на жизнь на Земле.

"Солнце находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от центра Галактики, где амплитуда деформации очень мала, - поясняет Поджо. - Наши измерения в основном относились к внешним частям галактического диска, на расстоянии 52 тысячи световых лет от центра Галактики и далее".

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о столкновении, которое навсегда изменило форму Млечного Пути.