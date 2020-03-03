Кузбасский студент прятал наркотики на железной дороге

Большой срок грозит кузбасскому студенту за распространение наркотиков. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс".

Наркодилера удалось задержать сотрудникам транспортной полиции в Ленинске-Кузнецком. В ходе следственных действий выяснилось, что молодой человек сделал тайник для хранения наркотиков прямо на железной дороге. Оперативники обнаружили в сохранном месте 53 свертка. Порции "синтетики" предназначались для дальнейшего распространения на территории Ленинск-Кузнецка.

Сейчас студенту уже предъявили обвинение по статье, предусматривающей тюремный срок до двадцати лет лишения свободы.