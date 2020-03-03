Канцлер Австрии обвинил Эрдогана в использовании беженцев против Евросоюза

Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в использовании мигрантов, которые находятся на границе с Грецией, в качестве "оружия" против Евросоюза, передает агентство Bloomberg.

"Это напряжение не случайность, оно было организовано, — сообщил Курц. — Эти люди используются Эрдоганом как пешка, как оружие, чтобы оказать давление на Европейский союз".

По словам Курца, ЕС должен сплотиться в отношении Греции для защиты границ этой страны, а также оказывать гуманитарную помощь.

Курц сказал, что Эрдоган "сознательно организовал" акцию, в ходе которой "автобусы были предоставлены, мигранты были проинформированы". В этом, по словам австрийского канцлера, была преднамеренная попытка организовать порыв в ЕС через Грецию.

По его словам, беженцы на границе прибыли не из Идлиба и не из других регионов Сирии, они провели в Турции уже много лет.

Из Турции в Грецию за последнюю неделю прибыли 130469 незаконных иммигрантов, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

На границу Греции с Турцией 3 марта должны прибыть председатель Евросовета Шарль Мишель, председатель Европейского парламента Давид Сассоли и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы оценить обстановку на месте.

В свою очередь правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к ЕС с просьбой помочь мигрантам.