Разбил голову стулом и угрожал убить мать: подросток застрелил отца-тирана

В селе Ломы Сретенского района Забайкалья произошел трагический инцидент. Семнадцатилетний юноша не выдержал издевательств отца и застрелил его из ружья.

Как сообщает Следственный комитет по Забайкальскому краю, все случилось 2 марта. Между сыном и отцом возникла ссора, во время которой несовершеннолетний произвел несколько выстрелов. В результате полученных огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался.

Как сообщает ZAB.RU, семья, в которой случилась трагедия, многодетная. Мужчина был отчимом для четверых детей. Как рассказала сестра несовершеннолетнего, убитый постоянно избивал их, унижал, угрожал расправиться с мамой.

В роковой день отец с сыном отправились в лес на заготовку дров. Мужчина ехал на тракторе, а несовершеннолетний на легковой машине. Во время поездки юноша наехал на камень, в результате чего помялся диск у колеса. За это отчим начал кричать на сына, лезть в драку. Позже мужчина куда-то ушел, а домой вернулся пьяным поздно ночью. Дома он напал на сына и его маму, начал избивать. Об голову несовершеннолетнего был разбит стул, также к его горлу мужчина приставлял нож. Разбушевавшийся также угрожал пристрелить мать, если та попытается вмешаться.

В один момент юноше удалось вырваться. Он убежал во двор, где нашел под сеном незарегистрированное ружье отца. Несовершеннолетний взял оружие с целью припугнуть мужчину, выстрелил несколько раз наугад в темноту, но выстрелы оказались роковыми — пули попали в шею и грудь пострадавшего.

Сестра юноши рассказала, что ранее они неоднократно обращались в полицию, но сотрудники правоохранительных органов не считали нужным вмешиваться. Кроме того, девушка рассказала, что ранее мужчина уже отбывал срок за убийство первой жены.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело (умышленное причинение смерти другому человеку). Расследование продолжается.