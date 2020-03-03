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3 марта 202016:00

Подводная лодка "Волхов" отправилась на тестовые испытания

Большую дизель-электрическую подводную лодку "Волхов" отправляют на швартовые испытания. В течение трех месяцев экипажу и специалистам "Адмиралтейских верфей" предстоит проверить в работе системы управления, связи и навигации.

Подлодка "Волхов" — это проект "Варшавянки", она вторая в серии, построенная специально для Тихоокеанского флота. Субмарину спустили на воду в конце минувшего года. Подлодка получила ряд существенных доработок, в частности, новые гидролокационные и акустические комплексы. На вооружении ударный ракетный комплекс "Калибр", 6 торпед и мины. А также, "Волхов" входит в серию самых скрытных субмарин.

Как сообщают "Вести Санкт-Петербург", на ходовые испытания подлодку отправят летом, а к концу 2020 года передадут Военно-морскому флоту.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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