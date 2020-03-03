Mercedes-Benz обновил сразу четыре E-класса

Самое востребованное на рынке модельное семейство марки наконец-то пережило плановый рестайлинг. Как и ожидалось, все обновления сосредоточены вокруг технологий: с первого взгляда опознать обновленный E-класс будет сложновато.

Проще всего сделать это по измененной радиаторной решетке с новым наполнением. Кроме того, семейство обзавелось новой светодиодной оптикой, бамперами с чуть измененной пластикой и задними фонарями с иным рисунком. Наконец, расширен список доступных цветов кузова и дизайна колесных дисков. К слову, радиаторные решетки дизайнеры придумали оригинальные не только для разных комплектаций седана и универсала, но и для вседорожной версии All-Terrain, и для "горячего" AMG E 53, который тоже показали миру.

Изменения в интерьере касаются в основном места водителя, где появилась новая мультимедийная система MBUX: она может сопровождаться 10,25- или 12,3-дюймовыми мониторами (один из них работает приборной панелью). Управлять бортовыми системами можно кнопками, через новую сенсорную панель, голосом или жестами. Кроме того, интерьер новинки отличается иным рулевым колесом (оно предложено сразу в трех вариантах конфигурации).

У E-класса появился уже применяемый на других моделях релаксирующий ассистент Energizing, но для гибридных моделей он дополнен программой PowerNap, которая позволит комфортно вздремнуть. Предполагается, что расслабляющей обстановкой водители обновленного E-класса могут воспользоваться, к примеру, пока заряжаются бортовые аккумуляторы.

Внедорожный универсал E 450 4Matic All-Terrain пока заявлен только с полным приводом и рядной "шестеркой" на 367 сил.

В ходе рестайлинга семейство получит сразу семь гибридных вариантов с разными типами кузова, привода и топлива. Бензиновые гибриды смогут развивать от 156 до 367 л.с., дизельные - от 160 до 330 л.с. Новинкой среди бензиновых стал "мягкий гибрид" на основе двухлитрового турбомотора в связке со стартер-генератором, добавляющим 20 л.с. и 180 Нм крутящего момента. Кроме того, у E-класса появилась рядная турбо-"шестерка", развивающая до 367 л.с. Работать им предстоит с 9-ступенчатым автоматом, который оптимизировали специально для гибридных моделей.

Салон версий AMG

Что касается единственной пока "горячей" версии от AMG, то она выйдет на рынок и как седан, и как универсал. Оснащать E 53 4Matic+ планируется бензиновым трехлитровым двигателем с электронаддувом, развивающим 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Полноприводный седан с таким мотором потратит на ускорение до 100 км/ч 4,5 секунды, универсал - на 0,1 с больше. Плюсом - спортивная пневмоподвеска, дрифт-режим, особым образом откалиброванные стабилизирующие системы и возможность разогнаться до 270 км/ч.

Версии E 53 4Matic+ с "мягким" гибридом.

Продажи новинки в Европе стартуют летом, и, по слухам, летом же обновленный Mercedes-Benz E-класса появится и в нашей стране. Позже будут представлены купе, кабриолет и особо горячая версия с индексом 63.