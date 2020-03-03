3 марта 202015:19

Mercedes-Benz обновил сразу четыре E-класса

Самое востребованное на рынке модельное семейство марки наконец-то пережило плановый рестайлинг. Как и ожидалось, все обновления сосредоточены вокруг технологий: с первого взгляда опознать обновленный E-класс будет сложновато.

Проще всего сделать это по измененной радиаторной решетке с новым наполнением. Кроме того, семейство обзавелось новой светодиодной оптикой, бамперами с чуть измененной пластикой и задними фонарями с иным рисунком. Наконец, расширен список доступных цветов кузова и дизайна колесных дисков. К слову, радиаторные решетки дизайнеры придумали оригинальные не только для разных комплектаций седана и универсала, но и для вседорожной версии All-Terrain, и для "горячего" AMG E 53, который тоже показали миру.

Изменения в интерьере касаются в основном места водителя, где появилась новая мультимедийная система MBUX: она может сопровождаться 10,25- или 12,3-дюймовыми мониторами (один из них работает приборной панелью). Управлять бортовыми системами можно кнопками, через новую сенсорную панель, голосом или жестами. Кроме того, интерьер новинки отличается иным рулевым колесом (оно предложено сразу в трех вариантах конфигурации).

У E-класса появился уже применяемый на других моделях релаксирующий ассистент Energizing, но для гибридных моделей он дополнен программой PowerNap, которая позволит комфортно вздремнуть. Предполагается, что расслабляющей обстановкой водители обновленного E-класса могут воспользоваться, к примеру, пока заряжаются бортовые аккумуляторы.

Внедорожный универсал E 450 4Matic All-Terrain пока заявлен только с полным приводом и рядной "шестеркой" на 367 сил.

В ходе рестайлинга семейство получит сразу семь гибридных вариантов с разными типами кузова, привода и топлива. Бензиновые гибриды смогут развивать от 156 до 367 л.с., дизельные - от 160 до 330 л.с. Новинкой среди бензиновых стал "мягкий гибрид" на основе двухлитрового турбомотора в связке со стартер-генератором, добавляющим 20 л.с. и 180 Нм крутящего момента. Кроме того, у E-класса появилась рядная турбо-"шестерка", развивающая до 367 л.с. Работать им предстоит с 9-ступенчатым автоматом, который оптимизировали специально для гибридных моделей.

Салон версий AMG

Что касается единственной пока "горячей" версии от AMG, то она выйдет на рынок и как седан, и как универсал. Оснащать E 53 4Matic+ планируется бензиновым трехлитровым двигателем с электронаддувом, развивающим 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Полноприводный седан с таким мотором потратит на ускорение до 100 км/ч 4,5 секунды, универсал - на 0,1 с больше. Плюсом - спортивная пневмоподвеска, дрифт-режим, особым образом откалиброванные стабилизирующие системы и возможность разогнаться до 270 км/ч.

Версии E 53 4Matic+ с "мягким" гибридом.

Продажи новинки в Европе стартуют летом, и, по слухам, летом же обновленный Mercedes-Benz E-класса появится и в нашей стране. Позже будут представлены купе, кабриолет и особо горячая версия с индексом 63.

Текст: АвтоВести

Сейчас

14:19

Москву ждут новые температурные рекорды

13:59

Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

13:50

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

12:31

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

10:59

Следовавший в Цюрих самолет вернулся в Москву из-за технических проблем

10:48

Самолет Новосибирск - Москва экстренно снизился над Удмуртией

08:18

В Хабаровске экстренно приземлился самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

2 часа назад
Вильфанд: в ближайшие два дня Москву ждут температурные рекорды

Вильфанд: в ближайшие два дня Москву ждут температурные рекорды

1 час назад
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

2 часа назад
Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

3 часа назад
Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

3 часа назад
Жириновский предложил расстреливать распространителей фейков о коронавирусе

Жириновский предложил расстреливать распространителей фейков о коронавирусе

6 минут назад
Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

6 минут назад
Юрий Стоянов: комплименты мне противопоказаны

Юрий Стоянов: комплименты мне противопоказаны

31 минута назад
Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

2 часа назад
Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

3 часа назад
Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

1 час назад
Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

4 часа назад
Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

3 часа назад
"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

4 часа назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

10 минут назад
Астрономы: другая галактика изгибает Млечный Путь в преддверии столкновения

Астрономы: другая галактика изгибает Млечный Путь в преддверии столкновения

42 минуты назад
ЧП в столичной школе: дети попали в больницу из-за кварцевой лампы

ЧП в столичной школе: дети попали в больницу из-за кварцевой лампы

52 минуты назад
На улице в центре Саратова 38-летний пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку

На улице в центре Саратова 38-летний пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку

54 минуты назад
У Alfa Romeo появился особо суровый седан &#8211; сразу в двух лицах

У Alfa Romeo появился особо суровый седан – сразу в двух лицах

1 час назад
В центре Туапсе маневровый поезд отрезал ногу девушке, потерявшей сознание

В центре Туапсе маневровый поезд отрезал ногу девушке, потерявшей сознание

1 час назад
Защищала ребенка: жительница Новочебоксарска свалила школьника в лужу и отняла его шапку

Защищала ребенка: жительница Новочебоксарска свалила школьника в лужу и отняла его шапку

1 час назад
Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

1 час назад
8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

1 час назад
Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

2 часа назад
Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

2 часа назад
Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

2 часа назад
Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

2 часа назад
Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

3 часа назад
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

3 часа назад
В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

3 часа назад
Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

3 часа назад
Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

3 часа назад
Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

3 часа назад
В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

3 часа назад
Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

3 часа назад
В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

3 часа назад
Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

3 часа назад
Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

3 часа назад
Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

4 часа назад
ИИ научился определять коронавирус за секунды

ИИ научился определять коронавирус за секунды

4 часа назад
Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

4 часа назад
"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

4 часа назад
Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

4 часа назад
Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

5 часов назад
Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

6 часов назад
Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

7 часов назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

22 часа назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

02.03.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку