Минсельхоз попросил увеличить финансирование программы развития села на 43 млрд рублей

Минсельхоз попросил правительство увеличить объем финансирования программы развития сельских территорий на 43 млрд руб., заявила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Регионы "очень хорошо восприняли эту программу, сейчас по ней бум", отметила Фастова, сообщает "Интерфакс".

Минсельхоз попросил также увеличить господдержку малого бизнеса. "Так получилось, что по фермерству у нас на этот год снижение до 3 млрд руб. против 5 млрд руб. в прошлом году. Мы просим добавить 2,5 млрд руб.", — пояснила Фастова. Минэкономразвития отвечает за выполнение проекта по поддержке малого бизнеса, Минсельхоз выступает соисполнителем.

На финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2020 г. выделено 283,5 млрд руб. "У нас достаточно заложено средств на льготное кредитование. Это наш основной механизм господдержки, на него предусмотрено 90 млрд руб. Этого достаточно, чтобы нам хорошо пройти год", — подчеркнула Фастова.

Что касается докапитализации "Россельхозбанка" (РСХБ), то "банк заявил о необходимости этого в связи с возникающими дополнительными потребностями", заявила Фастова.

РСХБ включился в программу ипотеки на селе, которая оказалась очень востребованной. "У банка потребности по ипотеке свыше 15 млрд руб. Вопрос о докапитализации обсуждают. Скорее всего, нам понадобятся (дополнительные деньги — прим. ред.)", — отметила Фастова. Размер дополнительных средств пока не определен.