Дерипаска потребовал у Навального опровержение и 1 рубль

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному.

Как передает РИА Новости, согласно информации в картотеке арбитражных дел, иск под названием "об установлении фактов, имеющих юридическое значение", поступил в суд 26 февраля​​​. При этом в карточке дела истец указан как "Дерипаско Олег Владимирович".

Отмечается, что заявление пока не принято к производству и распределено судье Ольге Никоновой, которая специализируется на рассмотрении дел по защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, поводом для обращения в суд стали несколько роликов на YouTube, в которых Алексей Навальный заявляет, что компании предпринимателя получили государственную поддержку на нерыночной основе.

Мельников подчеркнул, что все это не имеет ничего общего со свободой слова и представляет собой клевету на крупного отечественного бизнесмена, которая порочит его деловую репутацию.

Адвокат отметил, что в иске Дерипаска требует опровергнуть информацию Навального и в качестве символической компенсации морального вреда просит заставить выплатить оппозиционера штраф в размере 1 рубля.