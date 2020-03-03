Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал. 65-летней женщине поставлен диагноз ишемический инсульт.

Врачи оценивают состояние Долореш Авейру, как стабильное. Женщина находится в сознании. Угрозы жизни нет, но мать футболиста нуждается в наблюдении врачей.

Криштиану Роналду вылетел на остров Мадейра, где расположен его родной город Фуншал. В ближайшее время он посетит мать в больнице.