Единая лига ВТБ. Букер из "Химок" назван баскетболистом февраля

Американский центровой подмосковных "Химок" Девин Букер назван самым ценным игроком Единой лиги ВТБ по итогам февраля. При его участии клуб из Московской области одержал три победы в 3-х матчах над УНИКСом, "Нижним Новгородом" и "Астаной".

Букер в в последнем месяце календарной зимы в среднем набирал 23,7 очка (75% попаданий с игры), 6,7 подбора и 1,3 передачи с показателем эффективности 25,7 балла. В принципиальном матче против УНИКСа (98:88) Букер помог добиться своей команде победы, а также показал лучший в сезоне показатель эффективности – 29 баллов.

"Для меня награда MVP месяца стала настоящей неожиданностью, – цитирует Букера официальный сайт Лиги. – Но это, бесспорно, большая честь для меня. Я всегда нацелен на командный результат, и все мои партнеры внесли свой вклад и заслужили также эту награду".