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Коронавирус 24 минуты назад

3 марта 202015:56

Глава Group-IB: заказчики фейков о нашествии коронавируса на Москву будут скоро найдены

Вброс фейковых новостей о массовом заражении москвичей коронавирусом COVID-19 был заранее подготовлен. Об этом в эфире программы «60 минут» заявил генеральный директор Group-IB Илья Сачков.

"Новость пошла сразу после объявления Роспотребнадзором о первом официальном случае заболевания коронавирусом в Москве. То есть люди ждали этой информации, заранее были составлены списки аудитории", — уверен глава Group-IB.

Он рассказал о трех существующих в нашей стране массовых, технически разгоняемых, фейках, которые распространяются в интернете.
Первая волна прошла две недели назад. Условно ее можно назвать фармакологической.

"Некоторые российские фармацевтические фирмы использовали коронавирус для распространения заведомо ложной информации об эффективности или неэффективности препаратов", — уточнил Сачков.

Неделю назад, по его словам, был второй вброс о якобы существующей методике лечения молодого российского доктора из города Ухань. 2 марта появилось сообщение о 20 тысячах заболевших "китайским гриппом" в Москве.

"В итоге это вылилось в 9500 сообщений в интернете только на форумах, не считая чатов. Суммарно информация, таргетированная преимущественно на женскую аудиторию, достигла нескольких десятков миллионов людей", — отметил глава Group-IB, подчеркнув, что молодые матери – самый эффективный инструмент распространения любой новости, касающейся здоровья.

Сачков считает, что подобные фейки с применением денег разгоняются людьми, у которых есть мотив, подготовка и владение определенной технологией. Применительно к законам РФ, такие вбросы можно трактовать как телефонный терроризм или хулиганство, в зависимости от тяжести сообщений.


Однако, по его мнению, цена и масштаб такой фейковой акции не соизмеримы.

"Она стоит всего несколько тысяч долларов. Но новость достигла миллионов и вышла даже за пределы России: уже попала в Казахстан и Беларусь. Мы в процессе расследования источников дезинформации и в ближайшее время их найдем", — отметил Сачков.

При этом он подчеркнул, что большинство "очаговых" новостей уже удалено.

"Социальные сети и мессенджеры идут навстречу рекомендациям ВОЗ. Почти все российские и международные интернет-компании присоединились к условному проекту нераспространения фейковых новостей о коронавирусе", — констатировал он.

Вместе с тем Сачков обратился к населению нашей страны с просьбой следить за новостями на сайте ВОЗ. Group-IB начала расследование о вбросе фейковых новостей о масштабном заражении москвичей коронавирусом. Информационная атака распространяется преимущественно через ботов в VK, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах.

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