Главный контрактник Apple восстановит производство к концу марта

Тайваньская компания Foxconn, являющаяся основным производственным партнером Apple, возобновит плановое производство в Китае к концу этого месяца, сообщает Reuters.

Foxconn постепенно возвращает сотрудников на рабочие места после обязательного прохождения карантина, который необходимо обеспечивать после новогодних праздников по требованию правительства. К настоящему моменту более половины сезонных сотрудников на китайских предприятиях Foxconn уже вернулись к работе после вспышки коронавируса.

В настоящее время к работе вернулось более половины сезонных сотрудников. Председатель совета директоров Foxconn Лю Юнг-ваy заявил, что у компании не было больших проблем в цепочке поставок и что Foxconn помогает поставщикам возобновлять работу. Тем не менее Foxconn сообщила, что не может предсказать фактическое влияние вспышки на финансовые результаты за год.

Топ-менеджер Foxconn лишь ограничился заявлением о том, что пока возобновление работы и производства является первоочередной задачей. Ранее сообщалось о том, что Foxconn начала крупно премировать своих сотрудников, которые возвращаются или впервые выходят на работу на заводы в Шэньчжэне и Чэнчжоу. Бонусы достигают $1 тыс. и в несколько раз превышают месячные зарплаты.

Инсайдеры в цепочках поставок говорят, что Foxconn старается наладить выпуск смартфонов Apple iPhone нового поколения, но запланированные ранее сроки находятся под угрозой из-за ограничений на поездки.

На прошлой неделе капитализация крупнейших технологических компаний — Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Alphabet — суммарно уменьшилась более чем на $238 млрд. Снижение произошло в рамках обширного падения на фондовом рынке, которое наблюдалось на фоне распространения коронавируса в других странах, таких как Южная Корея, Иран и Италия.

Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Apple уже предупредила, что вспышка Covid-19 отрицательно скажется на выручке компании. Аналитики Needham & Company считают, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 г., что на два месяца позже, чем ожидалось ранее. По данным Nikkei, из 200 крупнейших поставщиков компании примерно у 75% есть как минимум одна производственная площадка в Китае, а почти у четверти в Поднебесной находятся три и больше предприятий.

В целом производители электроники ожидают, что поставки продукции могут быть задержаны в среднем на пять недель из-за вируса COVID-19, сообщается в исследовании IPC. Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.

В среднем производители, опрошенные IPC, ожидают трехнедельных задержек от своих поставщиков, но этот срок может растянуться на более долгий период. Средний прогнозируемый период задержек составил пять недель, и некоторые компании ожидают, что задержки будут длиться дольше девяти недель. Для сборки электроники часто требуются сотни различных деталей, компонентов или материалов, а потому одна недостающая деталь приведет к замедлению работы выпускающего предприятия. Даже если производство осуществляется в регионах, не затронутых коронавирусом, в этих изделиях часто используются детали китайского производства.

Пока компании надеются на складские запасы и всё еще работающие каналы поставок. Тем не менее около 65% опрошенных сообщили, что их поставщики уже предупредили о грядущих задержках в поставках. Некоторые контрактные производители заявили, что пытаются найти альтернативных поставщиков за пределами Китая и сталкиваются с кадровыми проблемами.