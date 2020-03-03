Бритоголовые хулиганы обстреляли уроженцев Африки в питерском метро

Группа молодых людей пустила в ход газовый пистолет во время стычки с выходцами из стран Африки в петербургском метро. Двоих зачинщиков драки, которые попали в объектив камер наблюдения, уже задержали.

Конфликт произошел в ночь на 2 марта на станции "Гражданский проспект". Двое уроженцев Черного континента, по данным "Фонтанки", неудачно пошутили по поводу дырки в ухе одного из попутчиков, а тот не только не понял юмора, но и после недолгих препирательств схватился за аэрозольный пистолет "Удар". Шутники не спасовали и дали отпор молодым людям, при этом драка, как можно судить по кадрам, проходила не только в вагоне, но и на время перетекла на платформу.

Битва продолжалась до соседней станции "Академическая" и завершилась еще двумя выстрелами в сторону темнокожих обидчиков. После этого молодые люди покинули состав.

Спустя 12 с небольших часов предполагаемых зачинщиков задержали — ими оказались 19- и 22-летний местные жители. "По замашкам они националисты, но называют себя антифашистами, хотя рассуждают как анархисты", — описал воззрения подозреваемых источник в полиции.

В задержании участвовали оперативники Центра "Э" УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, однако пока молодым людям инкриминируют только хулиганство, без разжигания межнациональной розни. Полицейские пока не установили местонахождение пострадавших приезжих.