Кроссовер разорвало после столкновения со столбом в Петербурге

Во вторник, 3 марта, на трассе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария.

По предварительным данным, автомобиль Renault Duster выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате столкновения иномарку разорвало пополам.

Как сообщают СМИ, 36-летняя женщина, находившаяся за рулем кроссовера, пережила встречу с опорой освещения, получив травмы средней степени тяжести.