Xerox хочет купить HP Inc. за $35 млрд

Xerox сделала официальное предложение акционерам HP Inc. о покупке акций по цене 24 доллара за одну ценную бумагу американского производителя компьютеров и принтеров. Xerox намерена оплатить сделку собственными средствами и акциями.

Сумма сделки составляет почти $35 млрд, но часть суммы будет погашена акциями Xerox, а акционеры HP сразу получат $27 млрд в виде денежных средств. При этом, как говорится в сообщении Xerox, акционеры сохранят возможность воспользоваться существенным долгосрочным потенциалом роста бизнеса за счет владения долей объединенной компании с более крупным свободным денежным потоком.

HP подтвердила в понедельник, что «нежелательное предложение покупки и обмена всех находящихся в обращении обыкновенных акций HP» было «инициировано».

Первые непубличные предложения по "враждебному поглощению" компания Xerox сделала ещё в мае прошлого года, сообщает Bloomberg. Низкая цена предложения неоднократно называлась в качестве главного препятствия к совершению сделки. В конце февраля топ-менеджеры HP в ходе телефонной конференции перед публикацией квартальной отчетности дали понять, что могут рассмотреть сделку с Xerox, но на определенных условиях.

Xerox на этой неделе объявила, что обращается к акционерам HP Inc. с предложением о прямом выкупе акций, которое на текущих условиях будет действовать до 21 апреля с правом продления. Эксперты отмечают, что у Xerox нет перспектив органического роста бизнеса из-за отказа многих клиентов от бумажного документооборота, поэтому компания так жаждет объединиться с HP Inc.

HP, капитализация которой оценивается в $31,8 млрд, существенно крупнее Xerox (капитализация порядка $7,1 млрд). Руководители HP ранее ставили под сомнение способность Xerox привлечь необходимые средства для финансирования потенциальной сделки. У Xerox в наличии примерно десятая часть от $27 млрд, которые необходимо будет выплатить акционерам в случае одобрения сделки. Порядка $24 млрд Xerox собирается привлечь с помощью консорциума инвестиционных банков.

Ранее Xerox назвала трех своих кредитных партнеров: Citigroup, Mizuho и Bank of America. Теперь к ним добавились Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Financial Services Group, Credit Agricole Group и SunTrust Bank.

Совет директоров HP заявил, что оценивает поступившее предложение, и рекомендовал акционерам пока не принимать никаких решений.

HP обещала сообщить акционерам о позиции правления в отношении оферты в течение 10 рабочих дней. Акции HP подорожали на 12,9% за последние 12 месяцев, Xerox — на 7,8%.