Медвежатам-подкидышам в иркутском приюте нужны смеси, молоко и манная крупа

Иркутский питомник "К-9" бросил клич — косолапым подкидышам нужны смеси, коровье молоко и манная крупа. Это трое медвежат, которых в конце февраля подбросили в коробке к воротам приюта.

Пока малышей стараются не беспокоить. Сотрудники только следят за их регулярным питанием, сообщают "Вести Иркутск". Маленькие хищники чувствуют себя хорошо. Им сложили импровизированную берлогу, где они большую часть суток спят.

Главная задача сотрудников приюта — выпустить косолапых в привычную среду обитания, это произойдет примерно через год. В пока медвежатам создают максимально приближенные к дикой природе условия - кормят в одной одежде и в перчатках, не обращаются к ним и вообще не разговаривают при животных. Тем не менее, будущие хозяева леса уже стараются показывать свой характер.