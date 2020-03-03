Зеленский поменяет Гончарука на Шмыгаля и обновит состав правительства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может 4 марта внести в Верховную раду кандидатуру Дениса Шмыгаля для назначения на пост премьер-министра страны.

Высока вероятность того, что премьер-министр Алексей Гончарук напишет заявление об отставке, отметил источник "Интерфакса". Однако Гончарук может пойти на конфликт и начать самостоятельную политическую игру, подчеркнул источник.

Зеленский рассматривал вариант назначения Шмыгаля исполняющим обязанности премьер-министра, однако от этого предложения отказались, поскольку представления на назначение министров должен подписывать именно премьер-министр, а не исполняющий обязанности премьера.

Шмыгаля 4 февраля назначили вице-премьером, министром развития громад и территорий. Со 2 августа 2019 г. Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную администрацию.

Между тем в новом правительстве Украины может появиться ряд новых вице-премьеров, в том числе по обороне, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Может появится вице-премьер по экономике, кандидатуру обсуждают. Перемены могут затронуть руководство министерств иностранных дел, обороны, социальной политики и здравоохранения, пояснил Арахамия.

Согласование кандидатур в правительство и состава правительства продолжат "до момента внесения в парламент", отметил источник и добавил, что одновременно может начаться процесс "кадрового обновления офиса президента".