Губернатор: ущерб от лесных пожаров Прибайкалье составил 43 миллиарда рублей

Лесные пожары в Ирткуской области будут тушить "на корню". Такая установка была дана главой региона Игорем Кобзевым в рамках выездного заседания правительства страны. Какие еще вопросы были подняты в преддверии пожароопасного периода?



По предварительным прогнозам, этой весной Прибайкалье начнет гореть раньше. Первые пожары в юго-западной части региона ожидают уже в апреле. В связи с эти парашютисты-десантники Иркутской авиационной базы охраны лесов начали тренировки. Для проверки подготовки к угрозе пожаров в область прибыла вице-премьер российского правительства России Виктория Абрамченко.



На выездном совещании обсудили и пути развития лесного комплекса, чтобы стал приносить прибыль казне. За прошлый год вся отрасль государства заработала около 46 млрд рублей, но при этом только в одной Иркутской области потеряла от незаконных рубок и огня тайги на 43 млрд рублей. Вклад лесного комплекса в ВВП должен быть увеличен в два раза к 2030 году.



"Чтобы отрасль приносила доход, нужно, чтобы она была прозрачной. Мы должны видеть цепочку полностью: каково происхождение леса, кто имеет право на продажу конкретного объема древесины и так далее. В настоящий момент мы подготовили техзадание на модернизацию этой системы, — прокомментировала зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.



"Есть установка ликвидировать лесные пожары за 24 часа. Работа правительства уже переформатирована соответствующим образом. Кроме того, мы будем финансировать поощрительных выплаты в полном объеме, — пояснил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



Глава региона предложил создать в Прибайкалье Лесной селекционно-семеноводческий центр, где будут выращивать до десяти миллионов сеянцев на восстановление лесов, передает ГТРК "Иркутск".