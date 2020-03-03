Жена пациента обматерила и поколотила пьяного врача

В Брянской области во время консультации жена пациента обматерила нетрезвого по ее мнению врача и даже набросилась на него с кулаками.

Инцидент произошел в больнице города Новозыбков, по одним данным в новогодние праздники, по другим — после них. Видео происшествия было на днях появилось в городском паблике и вызвало энергичное обсуждение его пользователей.

Выяснилось, что врач-уролог был вызван из дома на срочную консультацию. Специалист давал консервативные рекомендации больному с острой болью, и, услышав недовольство предложенным лечением, доктор посоветовал ехать в областной город, после чего жена пациента взорвалась.

"Вы в каком виде явились на рабочее место? Мои дети должны остаться сиротами из-за вашей халатности?" — грозно спросила женщина. "А какая моя халатность?", — в сердцах воскликнул врач, вызвав на себя поток брани. "Сейчас морду набью, ишь ты, скотина пьяная явилась на работу, тварь паршивая!", — с кулаками набросилась на него жена пациента, после чего доктор извинился, сообщил, что сейчас не работает и удалился под сопровождение угроз и проклятий.

Другой врач, присутствующий при конфликте, попытался мягко успокоить разбушевавшуюся женщину, после чего видео обрывается.

В комментариях к опубликованному ролику отметили, что в тот день на дежурстве находился хирург, который и отвечал за лечение, уролога вызвали в его выходной день, чтобы с ним проконсультироваться.

К настоящему времени информация о реакции регионального минздрава на происшествие не поступала.