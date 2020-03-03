В Японии начали продавать кровать для геймеров

Японский производитель мебели Bauhutte выпустил кровать, ориентированную на любителей видеоигр. Покупатели спального места получают "бескомпромиссную игровую зону", включающую стол у подножия для монитора и колонок, мягкое изголовье, держатель для смартфона на гибком кронштейне, приставные столики для клавиатуры, напитков и еды, а также крючки и полочки для наушников, контроллеров и другой периферии.

В полном комплекте идут и спальные принадлежности — комбинезон с маской на молнии, пуф и одеяло. Японцы могут купить новинку за 126 300 иен, или примерно 77 тысяч рублей.

Bauhutte специализируется на продаже именно мебели для геймеров. Помимо кровати, на сайте компании можно массу других предложений: от регулируемого по высоте компьютерного стола, за которым можно играть стоя и сидя, до застегивающейся палатки, внутри которой поклонники игр могут полностью изолировать себя от внешнего мира.