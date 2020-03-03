Из-за коронавируса в Германии отменили четыре международных ярмарки

В Германии из-за риска распространения коронавируса COVID-19 отменили четыре крупные выставки. Как передает немецкое издание The Local, отменена, в частности, Лейпцигская книжная ярмарка, которая должна была пройти на востоке Германии с 12 по 15 марта.

Ранее в ФРГ отменили международную туристическую ярмарку ITB, которая должна была открыться в Берлине, а также мюнхенскую ярмарку ремесленного производства IHM. Помимо этого, на более поздний срок перенесли винную ярмарку Pro Wein, которая должна была состояться в Дюссельдорфе. О новых датах мероприятия пока не сообщается.

Что касается Лейпцигской ярмарки, то это вторая по величине подобная ярмарка в стране. В ней участвуют более 2,5 тысячи издательств, фирм, организаций и ведомств из 51 страны. В рамках выставки в городе должно было состояться 3,7 тысячи мероприятий на 500 площадках. В прошлом году выставку посетили 286 тысяч человек, так что ее отмена нанесла немалый ущерб книжной индустрии.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа в ФРГ достигло 188 человек. Больше всего инфицированных – 101 человек – в западной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Случаи заболевания зафиксированы в 13 землях из 16. Местные эксперты оценивают риск заражения в стране как умеренный.

Как сообщает ТАСС, глава парламента ФРГ Вольфганг Шойбле разослал всем депутатам письма с просьбой проявлять осторожность в связи с распространением коронавируса. Парламентариев призвали избегать поездок в страны, где зафиксированы очаги заражения.

Пока что централизованных мер по борьбе с распространением вируса в стране не принимается: конкретные шаги предпринимают местные власти.

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился за пределами КНР. Число заболевших во всем мире превысило 90 тысяч человек. В Европе наихудшая эпидемиологическая ситуация сложилась в Италии: там насчитывается более 2 тысяч инфицированных.