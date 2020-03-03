Лыжные гонки. Россиянин Ардашев выиграл молодежный чемпионат мира

Лыжник молодежной сборной России Сергей Ардашев стал первым в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем по ходу чемпионата мира в своей возрастной категории. Турнир продолжается в немецком местечке Обервизенталь.

Время россиянина 36 мин. 26,4 сек. Призерами гонки стали норвежец Харальд Амундсен и француз Юго Лапалю. Еще три российских лыжника, участвовавшие в состязаниях, заняли следующие места: Андрей Кузнецов – 9-е, Евгений Семяшкин – 22-е и Владислав Вечканов – 23-е.

В гонке девушек на дистанции 10 км классическим стилем победила шведка Эбба Андерссон, призеры – Марте Йохансен (Норвегия) и Эмма Рибом (Швеция). Лучшая из россиянок Христина Мацокина стал пятой, у Нины Дуботолкиной – 10-е место, у Лидии Дуркиной – 11-е, у Анны Жеребятьевой – 13-е.