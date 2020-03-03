Разработаны законопроекты для повышения защиты венчурного финансирования

Министерство экономического развития разработало два законопроекта для защиты от необоснованного уголовного преследования инвесторов в случае венчурного финансирования из средств бюджета.

В Уголовный кодекс планируется внести поправки для вывода венчурного или прямого финансирования инновационных проектов из-под понятия "преступление". В этом случае должно соблюдаться условие "обоснованного риска" – действий ради общественно полезной цели.

"Если инвестор действовал только из профессиональных побуждений, его право на риск будет закреплено в ст. 41 УК РФ в перечне обстоятельств, исключающих преступность деяния", — пояснила изданию "Известия" замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Вторым законопроектом предлагаются поправки в закон "О науке и государственной научно-технической политике". Будут узаконены понятия "технологический проект", "венчурное и(или) прямое финансирование" и возможность финансовых потерь при реализации венчурного проекта. Для обоснованности субсидирования компаний на первом месте будет аудит процесса, а не результата.

Минэкономразвития надеется, что эти законопроекты увеличат уверенность инвесторов, улучшат деловой климат и повысят сумму венчурных инвестиций в инновационные проекты.

Сумма инвестиций в российский венчурный рынок в 2019 году выросла на 13 процентов и впервые достигла 868,7 миллиона долларов, подсчитали в Dsight при поддержке центра инноваций "Лаборатории Касперского", Crunchbase, DS Law, EY и НАУРАН.