Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

Инициативу Владимира Путина о встрече стран "ядерной пятерки" поддержал президент США Дональд Трамп. Трамп подтвердил свое согласие на участие и поддержал это предложение, пояснил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

В "ядерную пятерку" входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, напоминает "Интерфакс". Инициативу встречи уже поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Отдельно будет согласовываться вопрос места и времени проведения встречи, добавил глава российского МИД. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем согласие всех сторон будет достигнуто, тогда и будет объявлено о дате и месте проведения встречи лидеров пяти стран, обладающих крупнейшими арсеналами ядерного оружия.

С идеей созыва встречи "ядерной пятерки" президент России выступил на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. Путин предложил провести встречу в 2020 году, в год, когда мир отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны и основания ООН. По словам Путина, страны-основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира.