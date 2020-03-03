МОК не собирается отменять или переносить Олимпиаду-2020

Летние Олимпийские игры 2020 года, скорее всего, пройдут. Как и намечалось в столице Японии в сроки, заранее оговоренные Международным Олимпийским комитетом. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы МОК на фоне сообщений о переносе Игр-2020 из-за коронавируса.

"МОК призывает всех атлетов продолжать тренировки и подготовительные старты к Олимпийским играм в Токио-2020, — цитирует заявление МОК агентство "Интерфакс". – Комитет продолжит оказывать помощь спортсменам, поддерживая их и предоставляя максимально новую информацию".

При этом Международный олимпийский комитет поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за ценные советы и сотрудничество на всех уровнях. МОК надеется, что главным при подготовке к Играм станет солидарность национальных олимпийских комитетов, международных федераций и самих атлетов.