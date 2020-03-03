Учёные предрекли исчезновение половины песчаных пляжей планеты к 2100 году

Согласно прогнозу европейских исследователей, из-за климатических изменений и повышения уровня Мирового океана наша планета может лишиться примерно половины всех песчаных пляжей к 2100 году.

При этом даже если человечество резко сократит загрязнение атмосферы продуктами сжигания ископаемого топлива и снизит темпы глобального потепления, более трети песчаных береговых линий всё равно исчезнет.

Это нанесёт огромный ущерб туризму во многих странах, пишут авторы отчёта, представленного в журнале Nature Climate Change.

"Кроме того, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них последствия экстремальных погодных явлений, вероятно, будут более разрушительными", — добавляет ведущий автор исследования Михалис Вусдукас (Michalis Vousdoukas) из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Сегодня песчаные пляжи занимают более трети мировой береговой линии. Чтобы оценить, насколько быстро они могут исчезнуть и какими именно могут быть потери, команда проанализировала спутниковые снимки песчаных пляжей, полученные с 1984 года. Затем специалисты составили несколько прогнозов.

Наихудший сценарий предполагает, что количество парниковых газов в атмосфере продолжит расти быстрыми темпами — либо вследствие человеческой деятельности, либо независимо от неё, к примеру, из-за уже запущенного процесса таяния ледников и вечной мерзлоты. В этом случае к 2100 году мир потеряет 49,5% песчаных пляжей — это почти 132 тысячи километров береговой линии.

Более оптимистичный сценарий (и, кстати, более вероятный) предполагает, что выбросы в атмосферу будут менее интенсивными, а в мире потеплеет примерно на три градуса по Цельсию. В этом случае уже к середине века потери береговой линии составят более 40 тысяч километров, а к 2100 году — 95 тысяч километров.

По расчётам специалистов, самые масштабные изменения коснутся Австралии: в течение следующих 80 лет она может потерять почти 15 тысяч километров песчаной береговой линии. Далее в этом печальном списке следуют Канада, Чили и США.

В десятку стран, которые понесут наибольшие потери, также вошли Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.

Напомним, ранее специалисты приравняли избыточное тепло, поглощённое водами Мирового океана в 2019 году, к энергии миллиардов атомных бомб.

Также "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что глобальное потепление может обернуться глобальным отравлением ртутью.