Готов перестрелять всех: в Казани нашли школьника, планировавшего массовое убийство

В Казани сотрудники правоохранительных органов выявили школьника, который планировал массовое убийство одноклассников в лицее.

По словам официального представителя Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского, подросток позвонил в 112 и сказал, что "готов перестрелять всех". Причиной такого желания мальчика стало отсутствие авторитета среди одноклассников, а также неуспеваемость по иностранному языку. Пржездомский рассказал ТАСС, что школьник даже снял ролик, в котором будто бы уже совершил преступление. На кадрах демонстрировалось орудие преступления — нож.

На любые вопросы сотрудников правоохранительных органов школьник отвечал следующее: "Мне все равно". В настоящее время подросток находится на домашнем обучении, за ним установлен контроль.



Ранее в Керчи задержали двух подростков, которые готовили теракты в школах. При обысках у несовершеннолетних изъяли самодельные бомбы.