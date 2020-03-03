МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми

Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Ранее вывод о фальсификации подписей бывшего директора московской антидопинговой лаборатории был сделан экспертами.

Как заявил ТАСС адвокат спортсменок Алексей Панич, его подозрения оказались правильными. Родченков не подписывал собственноручно документ, представленный МОК. Родченков признавал, что доверял использовать свою электронную подпись. Однако эксперты сделали вывод, что подписи были сделаны рукой другого человека.

Спортивный арбитражный суд, рассматривающий дела наших биатлонисток, потребовал от МОК в течении суток объяснить ситуацию с подписями главного свидетеля обвинения. МОК был вынужден признать фальсификацию подписей перебежчика.