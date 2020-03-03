Страшная авария на Петербургском шоссе: иномарку разорвало пополам

Страшная авария на Петербургском шоссе произошла в первой половине дня. Недалеко от поворота на Витебский проспект иномарка врезалась в столб. Удар был такой силы, что кузов машины разорвало пополам. Удивительно, но женщина за рулем кроссовера получила травмы средней степени тяжести.

По предварительным данным, женщина-водитель наехала на бордюрный камень. Моментально машина превратилась в неуправляемую, к тому же на её пути оказалась опора освещения. В итоге кузов авто разорвало пополам, а водителя, по словам очевидцев, выбросило из салона. Казалось бы, шансов выжить у женщины практически не оставалось, однако, у пострадавшей диагностированы травмы средней степени тяжести. Иначе, как чудом это ДТП не назовёшь, передают "Вести Санкт-Петербург".

Вместе с медработниками на место аварии выезжала и спецтехника МЧС, необходимо было смыть с проезжей части разлившееся топливо.