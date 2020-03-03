Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ, намеченные на 4 марта. Решение принято для стабилизации рыночной ситуации в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках, поясняет Минфин.

Министр финансов Антон Силуанов отметил значительное участие иностранных инвесторов в покупке ОФЗ в последние месяцы. "Иностранные инвесторы тоже сейчас, естественно, нервничают. И спрос на бумаги, мы видим, несколько снизился", — пояснил Силуанов, сообщает "Интерфакс".

Тем не менее, Минфин не меняет планов по заимствованиям.

На аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 г., который состоялся 26 февраля, проданы бумаги на 9,082 млрд руб. при спросе на 13,302 млрд руб., доходность составила 5,85% годовых.

Однако обстановка на внутреннем долговом рынке резко изменилась во второй половине февраля из-за падения интереса мировых инвесторов к рисковым активам. В частности, в начале февраля Минфин разместил на аукционах значительные объемы ОФЗ: 12 февраля проданы бумаги на 121,942 млрд руб., 5 февраля — на 116,243 млрд руб. (максимальный объем размещения за день с 15 мая 2019 г.).

Но в последующие два аукционных дня — 19 и 26 февраля — положение дел ухудшилось. При этом высокий спрос на ОФЗ в начале февраля вызван реинвестированием инвесторами денег в новые бумаги. Так, новые ОФЗ частично куплены на деньги от погашения в конце января двух выпусков ОФЗ на 280 млрд руб.

На аукционе 19 февраля Минфин разместил бумаги на 51 млрд руб., на аукционе 26 февраля — на 9 млрд руб.