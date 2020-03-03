Злоумышленник напал с ножом на оперативников в ТЦ на юге Москвы

Подозреваемый в тяжком преступлении мужчина набросился с ножом на полицейских во время задержания на юге Москвы, но был остановлен выстрелом из табельного оружия.

Операцию сотрудники угрозыска вместе с бойцами Росгвардии проводили в торговом центре на Большой Тульской улице. В столичном управлении СКР не уточнили, в каком именно преступлении подозревается мужчина, но отметили, что при видео полицейских он выхватил нож и напал на ближайшего стража порядка.

По предварительным данным, полицейские успели сделать предупредительный выстрел, а затем уже ранили злоумышленника в ногу. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Никто из участников операции и посетителей ТЦ "Тульский" не пострадал.

Днем ранее вооруженный ножом мужчина атаковал полицейских на улице Бутлерова. Стражи порядка открыли огонь на поражение, быстро утихомирив неадекватного москвича.