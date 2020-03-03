Экс-министр Абызов, находящийся в СИЗО, решил жениться

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов подал заявление о регистрации брака с возлюбленной Валентиной Григорьевой. Об этом рассказал представитель экс-чиновника, обвиняемого в хищении и создании преступного сообщества.

Бракосочетание запланировано на 25 марта. Данную информацию подтвердила РБК Валентина Григорьева. По ее словам, Абызов сделал предложение еще несколько месяцев назад. Возлюбленная бывшего министра отметила, что счастлива выйти замуж за любимого человека. Женщина считает, что данный шаг добавит Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации.

В июне 2019 года во время заседания Абызов по видеосвязи признался в любви Григорьевой и спросил, не хочет ли она за него замуж.

Бывшего министра задержали в марте 2019 года. По данным следствия, Абызов в 2012-2014 годах организовал сделку, не имея права заниматься бизнесом. В результате миноритарные акционеры компаний СИБЭКО и РЭС понесли ущерб на четыре миллиарда рублей. Средства были выведены за рубеж.