В Уфе обвиняемого в изнасиловании проститутки африканца освободили в зале суда

Обвиняемый в изнасиловании проститутки африканец освобожден в зале суда. Ранее уроженец Нигерии Айо Осиа был обвинен в изнасиловании 41-летней женщины на съемной квартире в Уфе. Он был признан виновным сразу по двум статьям, передает ГТРК "Башкортостан".

Теперь суд переквалифицировал обвинения со статьи "Разбой" на статью "Самоуправство", на чем и настаивала сторона защиты. Подсудимый был приговорен к 2,4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. После чего прямо в зале судебного заседания Айо Осиа освободили из-под стражи в связи с тем, что он фактически отбыл срок наказания.

После освобождения парень не смог сдержать радостных эмоций. Покидая здание суда, он пел песню о свободе. Видео слышно, как ему подпевают собравшиеся. Эти люди присутствовали почти на всех заседаниях по делу.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2018 года. В 42-летняя жительница Уфы обратилась в полицейское отделение с заявлением о том, что ее изнасиловал студент из Нигерии, угрожая ножом, а также украл 5,5 тысяч рублей и 4 мобильных телефона.