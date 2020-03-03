Женщины 8 марта поедут в общественном транспорте Москвы и Подмосковья бесплатно

Женщины смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве и Подмосковье в Международный женский день 8 марта. Льгота не распространяется на пассажиров "Аэроэкспресса".

"О подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", — отметили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Twitter.

Между тем парковка на улицах Москвы 8 и 9 марта также бесплатная. В дни государственных праздников парковать автомобиль бесплатно можно на любой улице, включенной в зону московского парковочного пространства.

Кроме того, посещение музеев в Подмосковье 8 марта сделают бесплатным для женщин и детей.