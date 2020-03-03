Самый активный вулкан Индонезии напомнил о себе шестикилометровым столбом пепла. Видео

Утром во вторник, 3 марта, на острове Ява начал извергаться Мерапи – вулкан, считающийся самым активным среди своих собратьев на территории Индонезии.

Столб пепла, поднявшийся из кратера, достиг высоты в шесть тысяч метров. По данным РИА Новости, это заставило власти ограничить полеты самолетов гражданской авиации в этом районе.

Кроме того, была приостановлена работа международного аэропорта Adi Sumarmo в городе Суракарта.

Также было принято решение об ограничении доступа к самому вулкану – вокруг кратера введена запретная трехкилометровая зона.

Как сообщалось ранее, в результате извержений Мурапи, происходящих несколько раз в год, были случаи массовой гибели людей. Так, несколько лет назад погибли 353 человека, угодивших в пирокластический поток. Тогда пришлось проводить массовую эвакуацию десятков тысяч местных жителей.