Яна Романова: дело против российских биатлонисток – политическое

Российская биатлонистка Яна Романова назвало дело по обвинению ее, а также Ольге Зайцевой и Ольги Вилухиной, в употреблении допинга политическим. Спортсменки были дисквалифицированы МОК после оговора Григорием Родченковым и лишены олимпийских наград.

"Мы ощутили, что чувствуют спортсмены, когда их лишают наград, — это страшно и дико. О политической игре против России говорят все в нашей стране, я тоже всегда вступала в дискуссию на эту тему, но когда эта тема коснулась меня, все перевернулось. Тут уже не до рассуждений — просто режут по сердцу, и душу рвет", — приводит слова Романовой ТАСС. " то похоже на непрекращающуюся политическую борьбу, и пора ей уже завершиться, потому что разрушены судьбы многих спортсменов, и они продолжают рушиться", — добавила спортсменка.

"Мы приехали в Спортивный арбитражный суд, чтобы донести до людей, что они ошибаются в обвинениях и прислушиваются к обманщику и сумасшедшему человеку. Родченков не может судить всех и рушить жизни нас, спортсменов, это неправильно", — заявила Ольга Зайцева.

" Представлены доказательства, что подписи Родченкова поддельные, как это все будет дальше развиваться — неизвестно. Верим, что решение арбитров будет справедливым", — приводит слова Ольги Вилухиной РИА Новости.