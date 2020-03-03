Жестокое избиение мужчины подростками попало на видео

В Астраханской области подростки жестоко избили 30-летнего мужчину, сняли это на видео и сами же его распространили. Пострадавший не стал обращаться в полицию или больницу, однако на кадры, распространившиеся по мессенджерам, обратил внимание учитель и сообщил в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что избивали подростки возрастом 15 и 16 лет, учащиеся в школе Капустина Яра. Полицейским юноши объяснили, что причиной их агрессии были нецензурные слова, сказанные нетрезвым мужчиной в их адрес.

В настоящее время, по информации портала AstrakhanFM, решается вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних.