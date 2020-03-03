В Чебоксарах на уроке физкультуры в бассейне погибла школьница

В чебоксарской гимназии №1 произошел несчастный инцидент — во время урока физкультуры погибла ученица седьмого класса. В Министерстве здравоохранения Чувашской Республики рассказали подробности данной ситуации.

По предварительной информации, девочке стало плохо в бассейне. Школьница потеряла сознание, не успев выйти из воды. Учитель вытащил девочку, тут же приступив к оказанию первой медицинской помощи совместно со школьным фельдшером.

Через девять минут после случившегося на место происшествия прибыла скорая помощь. Медики констатировали клиническую смерть у школьницы. Реанимационные мероприятия, которые длились более часа, не смогли вернуть девочку к жизни.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной смерти школьницы. Это станет понятно после патологоанатомического исследования.

Ранее во время урока в челябинской школе умер ученик девятого класса. Мальчик наклонился за ручкой и потерял сознание. Ребенок страдал хроническим заболеванием.