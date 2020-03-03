Историку Соколову предъявлено окончательное обвинение

Завершено следствие по делу 63-летнего историка Олега Соколова. Ему предъявлено обвинение в окончательном виде. Реконструктор из Санкт-Петербурга подозревался в убийстве и расчленении своей 24-летней подруги, аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия.

Обвинение Соколову предъявлено в присутствие его адвоката Александра Почуева в московском СИЗО №2 "Бутырка", сообщает ТАСС. Доцент Санкт-Петербургского госуниверситета обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 105 ("Убийство") и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса России ("Незаконное хранение оружия").

Свою вину по этим обвинениям Соколов признает и раскаивается. Адвокат Соколова начнет знакомство с материалами дела на первой мартовской неделе.

Олег Соколов застрелил спящую Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза 8 ноября 2019 года. После этого он расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и коробкам и отправился топить их в Мойке. Историк при этом был в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся и упал в холодную воду.

Это стало его главным провалом в "идеальном преступлении". Позже водолазы обнаружили в Мойке несколько пакетов с останками убитой девушки.

Адвокат Соколова Александр Почуенв заявляет, что защита рассматривает различные версии трагедии, начиная от банального убийства, заканчивая какими-то мистическими версиями. Сам Олег Соколов считает, что Анастасия Ещенко из танцевавшей на баллах принцессы превратилась в "чудовище из сказки". По одной из версий защиты, на состояние историка-реконструктора повлияла фаза Луны, а произошедшее могло стать "дебютом шизофрении". Между тем, по результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым. Хотя о том, что историк уволен из вуза, ему не сообщают, чтобы не травмировать его психику.

Также адвокат намекает на деликатный характер уголовного дела, ссылаясь на тайны личной жизни участников трагедии. Он сокрушается, что излишняя публичность сформировала заочный резко негативный общественный вердикт в отношении его подзащитного.

Олег Соколов во время нахождения в заключении написал роман о любви. В 1981 году по вине Соколова на фрегате "Святой Георгий", которым он командовал, произошел несчастный случай. Историк тогда отделался условным сроком.