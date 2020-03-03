Маршрутка врезалась в столб на северо-западе Москвы

Семь человек получили травмы в результате аварии с участием маршрутного такси на северо-западе Москвы. Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете.

Днем 3 марта следовавшая из Красногорска в Митино маршрутка врезалась в бетонный столб в районе дома №32 по улице Генерала Белобородова. По предварительной версии, водитель отвлекся от дороги и не справился с управлением транспортным средством.

По данным столичного департамента ГОЧСиПБ, травмы получили семь человек, в том числе ребенок. Одно пострадавшего экстренно доставили в больницу на вертолете, о его состоянии ничего не сообщается.