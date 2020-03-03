В Чувашии ставку по сельской ипотеке для молодых специалистов снизят до 0,1%

Жилье на льготных условиях. В Чувашской Республике для поддержки молодых специалистов, которые планируют работать в сельской местности, ставку по сельской ипотеке снизят до 0,1%. Об этом заявил глава региона Олег Николаев в рамках заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса РФ.

В настоящий момент любой житель республики, который решил построить или купить дом в селе, сможет получить ипотеку под 3% годовых. Однако сельская местность не сможет развиваться, если туда не будут переезжать молодые кадры: врачи, соцработники, учителя. Врио главы республики предложил оказать поддержку молодым специалистам, снизив для них процент по ипотеке, передает ГТРК "Чувашия".

Олег Николаев отметил, что в деревнях и селах также проживает большое число многодетных семей, которые нуждаются в финансовой поддержке. Они тоже будут включены в список категорий граждан, которые смогут построить или приобрести жилье на льготных условиях: "Мы планируем дополнить государственную ипотечную программу за счет дополнительной поддержки из бюджета Чувашии и снизить таким образом ставку с 3 до 0,1 процента".