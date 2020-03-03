3 марта 202018:24

Бой Поветкина с Уайтом пройдет 2 мая в Манчестере

Стало известно время и проведение следующего боя российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина. 2 мая Александр проведет претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта. Поединок пройдет в Манчестере.

Согласно информации ТАСС, стороны определились с местом и временем встречи. Победитель получит право участвовать в бою за чемпионский титул в качестве претендента. Последний раз 40-летний Поветкин выходил на ринг в декабре. Александр завершил вничью бой с Майклом Хантером за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Александр провел на профессиональном ринге 38 боев. В 35 встречах он одержал победы (24 досрочных), два боя проиграл и один поединок завершился вничью. 31 летний Диллан Уайт выиграл 27 боев (18 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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