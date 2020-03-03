BMW презентовала свой будущий "дальнобойный" ответ Tesla

BMW Concept i4 несмотря на его статус концепт-кара стоит воспринимать как весьма прозрачный намек на серийную электрическую четырехдверку. Баварская фирма готова включиться в гонку за покупателем, пойдя наперерез Tesla с ее бестселлером Model 3.

Предсерийный прототип получил фирменную систему eDrive пятого поколения, которая найдет применение также на кроссоверах iNext и iX3. Силовая установка концепта i4 развивает 530 л.с. и может работать в трех режимах Core, Sport и Efficient, а емкость аккумуляторов заявлена на уровне в 80 кВтч: это должно позволить электрической четырехдверке проехать без подзарядки до 600 км.

Предполагается, что Concept i4 дает представление и о внешности серийной модели: соответственно, у конвейерного седана вполне могут оказаться и такая же массивная решетка радиатора, и ярко-синие акценты по кузову, да и статуса четырехдверного купе BMW i4 никто лишать, по всей видимости, не собирается. Возможно, сохранит серийная модель и оригинальные колесные диски, которые разработаны, чтобы увеличивать аэродинамическую эффективность концепта.

Футуристичный интерьер, скорее всего, станет проще, но изогнутые дисплеи для салонов своих электромобилей BMW уже анонсировала вполне официально. На концепте цифровой кокпит снабжен антибликовым покрытием и почти лишен внешних рамок, что визуально облегчает рабочее место водителя. А вот контроллер iDrive и прочие кнопки на BMW i4 выполнят из традиционных материалов, а не из хрусталя, как на концепте.

Вместе с i4 дебютировала и идея BMW IconicSounds Electric - особый набор звуков, который электрокар будет издавать при движении. Создана эта "симфония" при непосредственном участии знаменитого кинокомпозитора Ханса Циммера.

Выпускать электроседан BMW планирует на своем головном заводе в Мюнхене, который сейчас проходит процедуру тотальной адаптации и осовременивания. К производству приступят уже в следующем году.