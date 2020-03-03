Балл в пользу мошенников. Россияне массово жалуются на кражу бонусов со скидочных карт

Тысячи граждан России жалуются на исчезновение начисленных баллов со скидочных карт. Как сообщили ГТРК "Южный Урал" эксперты, причина роста количества случаев такого вида мошенничества заключается в переходе от фиксированных скидок к накопительным.

После целой серии несогласованных списаний, доверие к таким опциям со стороны клиентов резко снизилось. С проблемой уже успели столкнуться крупные торговые сети, мелкие частные предприятия и даже транспортные организации.

Отметим, что нередко к продаже бонусов с карт приводит и невнимательность их владельцев. Если злоумышленник знает номер скидочной карты клиента или номер его телефона, он может зарегистрировать личный кабинет на другого человека и таким образом присвоить чужие бонусы. Ещё одна распространенная ошибка клиента — простой пароль, особенно если он повторяется в разных учетных записях. Кроме того, мошенники могут продавать в Интернете базы данных, содержащие личную информацию клиентов.

Защититься от подобных махинаций поможет двухфакторная идентификация, благодаря которой списание бонусов нужно будет подтвердить через СМС. В связи с волной мошенничества некоторе организации начали вводить CVC-коды для карт лояльности. Зарегистрировать их на другого человека невозможно.