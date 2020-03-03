WhatsApp все-таки сделает архивирование переписки безопасным

Разработчики WhatsApp взялись за повышение безопасности пользовательских данных. В последней бета-версии (2.20.66) приложения появилась функция Protect Backup, которая позволяет защитить паролем резервную копию, хранящуюся на "Диске Google".

Возможность сохранять архивы чатов и файлов в облаке Google была добавлена в конце 2018 года. Благодаря этому пользователи могут очень легко перейти на другой смартфон в случае утери или поломки и даже полностью сбросить накопитель своего устройства, не беспокоясь о переносе сообщений, медиафайлов и других данных. При необходимости вся информация будет восстановлена автоматически. Более того, записанные на "Диск" бэкапы WhatsApp не учитываются в квоте хранилища.

При этом в компании предупреждали, что резервная копия не защищается технологией сквозного шифрования. А это означает, что архив сообщений хранится в незашифрованном виде, и в случае кражи пароля от аккаунта Google злоумышленники смогут получить доступ ко всей переписке и документам в WhatsApp.

Новая же функция позволит дополнительно защитить бэкап паролем. Главное его не забыть — иначе восстановить резервную копию будет невозможно. Как отмечает WABetaInfo, новую опцию можно будет включить по желанию.

Пока что Protect Backup находится на раннем этапе разработки. Когда и появится ли она вообще в стабильной версии WhatsApp, неясно.

Слабую защиту мессенджера, принадлежащего Facebook, неоднократно критиковал глава Telegram Павел Дуров. По его мнению, разработчики WhatsApp намеренно встраивают в программу бэкдоры — лазейки, позволяющие заинтересованным лицам получить доступ к пользовательским данным.

Ранее Дуров утверждал, что одного только шифрования коммуникаций между пользователями недостаточно, поскольку архив, сохраняемый в iCloud (на айфонах) или "Диск Google" (на Android), не шифруется. В связи с этим он припомнил, что Apple пришлось недавно отказаться от планов защитить сквозным шифрованием данные в iCloud из-за протестов со стороны ФБР.