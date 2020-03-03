"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

В Томской области ликвидировали группировку лесных контрабандистов. Преступники штамповали левые документы на санитарные рубки, пилили здоровые сосны и переправляли их за границу — в Узбекистан. О том, как ликвидировали ОПГ, рассказывается в новом расследовании Эдуарда Петрова "Профессия — лесовор 4".

"Больные тонкоствольные деревья оставлены. Деловая древесина – выпилена", – констатируют лесники.