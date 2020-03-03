Первый этап торгового соглашения США с Китаем навредит целям Трампа

Торговое соглашение между США и Китаем на первом этапе будет контрпродуктивным для политических целей президента США Дональда Трампа, согласно новому исследованию, проведенному вашингтонским институтом международной экономики Петерсона, пишет South China Morning Post.

Исследователи объяснили это тем, что соглашение может сделать государственные предприятия КНР еще более влиятельными в экономике Китая,

На государственные предприятия Китая приходилось только около четверти импорта в 2019 году, но торговое перемирие между двумя странами, достигнутое в январе, окажет больше давления на Пекин.

Отмечается, что власти КНР намерены заставить госпредприятия увеличить покупки, чтобы выполнить соглашение об увеличении поставок товаров из США на 200 миллиардов долларов к концу 2021 года.

В то же время большинство продуктов американского производства, которые были включены в торговую сделку, в основном были куплены компаниями частного сектора, а тарифы, которые сохраняются в Китае, делают эти товары более дорогими для частных предприятий, согласно отчету.

Сельскохозяйственная продукция из США в Китае обходится на 25 процентов дороже из-за повышения тарифов на экспорт из Америки и снижения пошлин на товары из Бразилии и других стран, говорится в отчете исследователей Боуна и Лавли из института Петерсона.