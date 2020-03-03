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Коронавирус 24 минуты назад

3 марта 202019:21

Суперсовременная больница в Коммунарке приняла первых пациентов из "подозрительных" стран

Корреспондент ВГТРК Елена Ерофеева вышла на прямую связь с программой "60 минут" из московской больницы в Коммунарке, куда уже начали поступать пациенты с подозрением на коронавирус, и рассказала об обстановке в медицинском учреждении.

"Скорые привозят по два пациента. Их встречают сотрудники в спецодежде и респираторах. Пациентов помещают в изолированные боксы. Палаты в больнице маломестные, на два человека, с современными плазмами и отдельными душевыми", — пояснила собкор.

Она отметила, что больница, построенная в поселке Коммунарка, является самой современной на территории Новой Москвы. Она общего профиля, но представляет собой город в городе: 9 корпусов, соединенных наземными галереями, подземными переходами, эскалаторами. Здесь есть все – от родильного дома до общих лечебных отделений.

Корреспондент обратила внимание, что в учреждении особым образом выстроена система изоляции больных: "По принципу светофора: потоки проходят так, что пациенты никак не пересекаются между собой".

По словам Ерофеевой, инфекционный корпус принимает людей с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, либо людей, контактировавших с зараженными коронавирусом.

В свою очередь главный врач больницы Денис Проценко рассказал о внутреннем устройстве медицинского учреждения и состоянии поступивших пациентов.

"В настоящее время в больнице находится 57 пациентов. Здесь подготовлены комфортные палаты, есть современная вентиляция. Имеются изолированные боксы и полубоксы, а также 66 реанимационных отделений", — сказал он, подчеркнув, что сейчас в отделении реанимации тяжелых больных нет.

Главврач также отметил, что штат больницы уже укомплектован инфекционистами и мультидисциплинарными бригадами.

Между тем в Москве официально объявлено об одном зараженном коронавирусом. Предположительно, его имя Давид Беров. Он изолирован в одну из московских больниц. Все его родственники и те, кто с ним контактировал, также находятся под наблюдением и проверяются на наличие у них вируса.

В своем интернет-блоге Давид рассказал, что чувствует себя хорошо и считает себя абсолютно здоровым. Уже несколько дней температура не поднимается выше 36.6 градусов.

"Я не понимаю, что происходит. Мне берут кровь из вены по несколько раз в день. Но финальные тесты пока так и не приходят. Поэтому, я сижу и жду в недоумении. Очень странно, что у всех моих родственников, которые без подозрения даже на ОРВИ, всех забрали в больницу", — заключил Давид.

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